Култхард: нравится кому-то Ферстаппен или нет, разница между ним и Пересом очевидна
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о разнице между пилотами «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.
«На мой взгляд, цифры сами говорят за себя. Ферстаппен выжимал максимум из машины на протяжении всего сезона и демонстрировал высокий уровень. Разумеется, дело не только в болиде. Разница между Максом и Серхио хорошо заметна: просто посмотрите на выступления Переса и на выступления Ферстаппена. Нравится кому-то Макс или нет, но разница между ним и Пересом очевидна. Мне кажется, что прошлогодний титул сделал Ферстаппена сильнее», — приводит слова Култхарда Motorsport.
Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 по итогам сезона, Серхио Перес занял третье место в общем зачёте пилотов.
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