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Феттель: прощание в Абу-Даби сделало мой уход из Формулы-1 в два раза тяжелее

Феттель: прощание в Абу-Даби сделало мой уход из Формулы-1 в два раза тяжелее
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Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель признался, что после церемонии прощания с ним после Гран-при Абу-Даби ему было вдвойне тяжело завершать карьеру.

«Это было немного странно, я действительно не знал, чего ожидать. Мне очень повезло, что я смог таким образом попрощаться. Признание других гонщиков очень многое значит для меня, это был особенный момент, и после этого мне было в два раза тяжелее уходить», — рассказал Феттель в эфире австрийского телеканала Servus TV.

Минувший сезон Себастьян Феттель провёл в «Астон Мартин». Немецкий гонщик ещё летом объявил, что принял решение завершить профессиональную карьеру в конце 2022 года.

Феттель с 37 набранными очками занял 12-е место в общем зачёте пилотов.

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