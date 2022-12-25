Феттель: прощание в Абу-Даби сделало мой уход из Формулы-1 в два раза тяжелее

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель признался, что после церемонии прощания с ним после Гран-при Абу-Даби ему было вдвойне тяжело завершать карьеру.



«Это было немного странно, я действительно не знал, чего ожидать. Мне очень повезло, что я смог таким образом попрощаться. Признание других гонщиков очень многое значит для меня, это был особенный момент, и после этого мне было в два раза тяжелее уходить», — рассказал Феттель в эфире австрийского телеканала Servus TV.



Минувший сезон Себастьян Феттель провёл в «Астон Мартин». Немецкий гонщик ещё летом объявил, что принял решение завершить профессиональную карьеру в конце 2022 года.



Феттель с 37 набранными очками занял 12-е место в общем зачёте пилотов.