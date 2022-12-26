Бывший пилот Формулы-1: теперь структура «Ред Булл» нарушена

Бывший немецкий пилот Формулы-1, чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук поделился мнением об успехе голландского гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Благодаря своим достижениям Ферстаппен стоит на ступень выше всех остальных. Следует снять перед ним шляпу», — приводит слова Штука Eurosport.de.

Ханс-Йоахим также коснулся инцидента на Гран-при Бразилии минувшего сезона Формулы-1. Тогда Ферстаппен проигнорировал командный приказ, отказавшись пропустить вперёд Серхио Переса.

«Теперь структура «Ред Булл», безусловно, немного нарушена», – высказал мнение Штук.

Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена:

Ранее Штук заявил, что бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выгнал бы Ферстаппена за игнорирование командных приказов.