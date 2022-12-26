Риккардо: я сочувствовал Пиастри

Резервный гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал, почему он сочувствовал соотечественнику Оскару Пиастри во время летнего скандала вокруг его контракта.
«Я сочувствовал ему. Не поймите неправильно, моя карьера в тот момент шла не тем путём, я был очень занят собой и пытался понять, что делать дальше. Но я знал обо всех комментариях в его адрес. Было несколько причин, по которым я ему сочувствовал.
Во-первых — попадание в Формулу-1 должно стать едва ли не важнейшим моментом в жизни. Это момент, когда сбывается мечта, и если этим нельзя по-настоящему насладиться или отпраздновать, это обидно.Он оказался в ситуации, которую создал не сам. Это был просто результат всех событий, а он — парень, оказавшийся в центре.
Мы всегда пытаемся сделать максимум. Никто ещё не знает его хорошо ни как гонщика, ни как личность. Жестоко, что на него свалилось всё это из-за людей, которые просто предполагают. Так что да, у меня было сочувствие к нему. Этот момент должен был стать одним из лучших в его карьере, а не тем, о котором страшно говорить», — сказал Риккардо в подкасте In the Fast Lane.
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