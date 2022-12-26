Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Риккардо: я сочувствовал Пиастри

Риккардо: я сочувствовал Пиастри
Комментарии

Резервный гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал, почему он сочувствовал соотечественнику Оскару Пиастри во время летнего скандала вокруг его контракта.

«Я сочувствовал ему. Не поймите неправильно, моя карьера в тот момент шла не тем путём, я был очень занят собой и пытался понять, что делать дальше. Но я знал обо всех комментариях в его адрес. Было несколько причин, по которым я ему сочувствовал.

Во-первых — попадание в Формулу-1 должно стать едва ли не важнейшим моментом в жизни. Это момент, когда сбывается мечта, и если этим нельзя по-настоящему насладиться или отпраздновать, это обидно.Он оказался в ситуации, которую создал не сам. Это был просто результат всех событий, а он — парень, оказавшийся в центре.

Мы всегда пытаемся сделать максимум. Никто ещё не знает его хорошо ни как гонщика, ни как личность. Жестоко, что на него свалилось всё это из-за людей, которые просто предполагают. Так что да, у меня было сочувствие к нему. Этот момент должен был стать одним из лучших в его карьере, а не тем, о котором страшно говорить», — сказал Риккардо в подкасте In the Fast Lane.

Новость по теме
Оскар Пиастри получил суперлицензию ФИА
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022