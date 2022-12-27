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Ральф Шумахер: если Расселл опять будет быстрее Хэмилтона, захочет ли Льюис продолжать?

Ральф Шумахер: если Расселл опять будет быстрее Хэмилтона, захочет ли Льюис продолжать?
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о следующем сезоне «Королевских гонок», задавшись вопросом – захочет ли пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон продолжать карьеру, если его напарник Джордж Расселл будет быстрее его.

«Допустим, Джордж Расселл будет снова быстрее Льюиса Хэмилтона. Захочет ли вообще в таком случае Льюис продолжать? Будет интересно за этим посмотреть. Однако Льюис пользуется таким большим уважением в «Мерседесе», что решает всё сам», — приводит слова Ральфа Шумахера Sport1.de.

Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Расселл набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции.

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:

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