Боссы команд Ф-1 назвали 10 лучших гонщиков сезона. Расселл оказался выше Хэмилтона

Руководители команд Формулы-1 приняли участие в ежегодном опросе официального сайта гоночной серии о лучшем пилоте минувшего сезона.
Каждый из десяти руководителей анонимно составил десятку лучших пилотов года. Затем гонщикам были начислены баллы в соответствии с действующей системой очков Формулы-1.
Лучшим пилотом года стал Макс Ферстаппен, ставший чемпионом мира во второй раз подряд. В тройку лучших попали также Шарль Леклер и Джордж Расселл. В топ-10 не попал пилот «Альпин» Эстебан Окон, завершивший сезон на восьмом месте в общем зачёте пилотов.
Рейтинг пилотов Формулы-1, согласно оценкам руководителей команд:
1. Макс Ферстаппен — 207 баллов
2. Шарль Леклер — 144
3. Джордж Расселл — 127
4. Льюис Хэмилтон — 100
5. Серхио Перес — 91
6. Ландо Норрис — 81
7. Карлос Сайнс — 68
8. Фернандо Алонсо — 67
9. Валттери Боттас — 29
10. Себастьян Феттель — 24
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