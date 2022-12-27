Боссы команд Ф-1 назвали 10 лучших гонщиков сезона. Расселл оказался выше Хэмилтона

Руководители команд Формулы-1 приняли участие в ежегодном опросе официального сайта гоночной серии о лучшем пилоте минувшего сезона.



Каждый из десяти руководителей анонимно составил десятку лучших пилотов года. Затем гонщикам были начислены баллы в соответствии с действующей системой очков Формулы-1.



Лучшим пилотом года стал Макс Ферстаппен, ставший чемпионом мира во второй раз подряд. В тройку лучших попали также Шарль Леклер и Джордж Расселл. В топ-10 не попал пилот «Альпин» Эстебан Окон, завершивший сезон на восьмом месте в общем зачёте пилотов.



Рейтинг пилотов Формулы-1, согласно оценкам руководителей команд:



1. Макс Ферстаппен — 207 баллов

2. Шарль Леклер — 144

3. Джордж Расселл — 127

4. Льюис Хэмилтон — 100

5. Серхио Перес — 91

6. Ландо Норрис — 81

7. Карлос Сайнс — 68

8. Фернандо Алонсо — 67

9. Валттери Боттас — 29

10. Себастьян Феттель — 24