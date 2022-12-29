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Йос Ферстаппен назвал лучшую гонку в исполнении Макса в 2022 году

Йос Ферстаппен назвал лучшую гонку в исполнении Макса в 2022 году
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Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, считает, что Гран-при Бельгии в этом году стал лучшим выступлением сына в сезоне.

В начале уикенда Йос Ферстаппен увидел, что машина быстра, и поэтому возлагал на неё большие надежды. Однако Макс получил штраф на стартовой решётке из-за замены двигателя и начал гонку с 14-го места.

«Перед гонкой у меня было хорошее ощущение… Я помню, как Хельмут Марко спросил меня, что я думаю по поводу предстоящей гонки. Я ответил: «Мы победим». Он посмотрел на меня с недоверием. Через двенадцать кругов он уже лидировал. Так что моё предчувствие меня не подвело», — приводит слова Ферстаппена Gpblog.

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