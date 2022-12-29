Йос Ферстаппен назвал лучшую гонку в исполнении Макса в 2022 году
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, считает, что Гран-при Бельгии в этом году стал лучшим выступлением сына в сезоне.
В начале уикенда Йос Ферстаппен увидел, что машина быстра, и поэтому возлагал на неё большие надежды. Однако Макс получил штраф на стартовой решётке из-за замены двигателя и начал гонку с 14-го места.
«Перед гонкой у меня было хорошее ощущение… Я помню, как Хельмут Марко спросил меня, что я думаю по поводу предстоящей гонки. Я ответил: «Мы победим». Он посмотрел на меня с недоверием. Через двенадцать кругов он уже лидировал. Так что моё предчувствие меня не подвело», — приводит слова Ферстаппена Gpblog.
Самые яркие Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа:
Комментарии
- 29 декабря 2022
-
11:00
-
10:14
-
10:02
-
09:40
-
00:53
- 28 декабря 2022
-
22:59
-
22:53
-
22:03
-
20:50
-
20:46
-
20:02
-
19:58
-
18:54
-
17:52
-
17:38
-
16:33
-
15:42
-
15:33
-
14:31
-
14:24
-
14:13
-
13:29
-
13:06
-
13:06
-
11:53
-
11:52
-
11:15
-
10:37
-
10:12
-
09:49
-
00:26
- 27 декабря 2022
-
23:28
-
22:51
-
22:19
-
21:34
Партнерский контент