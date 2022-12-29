Лоран Росси: машина «Альпин» на сезон-2023 выглядит очень быстрой на бумаге

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси поделился мыслями о машине французской команды на следующий сезон.



«Машина на сезон-2023 выглядит очень быстрой на бумаге. В минувшем сезоне наше отставание от лидеров составляло около секунды. При этом из-за двигателя мы теряли одну, максимум две десятые. Остальное связано с аэродинамикой», — приводит слова Росси Auto Motor und Sport.



«Альпин» по итогам сезона-2022 заняла четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка. Победу в командном чемпионате одержал австрийский коллектив «Ред Булл», набравший по итогам сезона 759 баллов.



Напомним, в 2023 году в составе «Альпин» произойдут изменения — коллектив покинет Фернандо Алонсо, его место займёт Пьер Гасли.