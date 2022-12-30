Расселл — о помощи Чжоу: повёл себя как человек, а не как гонщик

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл поделился воспоминаниями об аварии пилота «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу на Гран-при Великобритании. Расселл тогда покинул свою машину и побежал помогать китайскому гонщику выбраться из машины.
«Когда вы видите такой инцидент, вы понимаете, каково парню, который находится в кокпите. На нас три слоя одежды и шлем, перчатки, ботинки — уже от этого ты испытываешь приступы клаустрофобии. Когда ты видишь машину, которая летит по воздуху и бьётся о барьер, это ужасно. Когда вы сходите, как было тогда со мной, ваша первая мысль: «Могу ли я чем-то помочь ему?»
Если бы я был в такой ситуации, я бы хотел получить помощь как можно скорее. Никто не знает, что будет дальше, не загорится ли машина или что-то ещё. Так что моя реакция была скорее человеческой, а не реакцией гонщика», — приводит слова Расселла Autosport.
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