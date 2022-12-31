Карлос Сайнс назвал главную цель на 2023 год
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился планами на 2023 год и своих ожиданиях.
«Когда у тебя хорошая машина, ты не ждёшь, что легко откажешься от борьбы. К сожалению, в начале сезона я не чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы усложнить задачу Максу Ферстаппену и побороться с Шарлем. Поэтому моя текущая цель на 2023 год — начать его на том уровне, на котором я нахожусь сейчас, что вполне хорошо, и усложнить задачу Ферстаппену.
Я верю, что наша команда собрала отличную машину, наподобие той, что была у нас в минувшем сезоне, и мы извлечём уроки из ошибок. Я готов сражаться», — сказал Сайнс в интервью Car and Driver.
В минувшем сезоне Карлос Сайнс одержал первую победу в гонке в Формуле-1.
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