Эдриан Ньюи рассказал, как едва не перешёл в «Феррари»

Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи признался, что в 2014 году размышлял над переходом в «Феррари».



«Честно говоря, тогда я был довольно-таки разочарован работой мотора от «Рено» и чуть не перешёл в «Феррари». Хотя я всегда чувствовал себя счастливым в «Ред Булл» и на самом деле не хотел покидать команду. Единственное, что натолкнуло меня на такую мысль — неконкурентоспособный двигатель, с которым мы застряли. Казалось, что наш поставщик больше интересовался маркетинговой частью, чем фактической конкурентоспособностью.



Если партнёр предлагает мотор, который уступает конкурентам, но показывает желание исправить недочёты, ты это принимаешь. Сложнее, когда поставщик не заинтересован в улучшении ситуации — поэтому в тот момент я потерял мотивацию», — приводит слова Ньюи The Race.

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