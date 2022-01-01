Култхард: положение в «Формуле-1» куда более плотное, чем в начале 2022 года

Дэвид Култхард не ожидает доминирования «Ред Булл» в 2023 году. Также бывший пилот «Формулы-1» рассказал, как «Мерседесу» удавалось побеждать с 2014-го по 2020-й и почему сейчас таких предпосылок нет.
«Конечно, у меня нет хрустального шара. Но, похоже, если «Феррари» справится с проблемами с надёжностью и операционными ошибками, то окажется в борьбе. Переходить к машинам следующего года станет гораздо проще.
У «Мерседеса», безусловно, быстрый болид, и кажется, команда будет сражаться. В начале гибридной эры у неё было большое преимущество по скорости. Отличная силовая установка позволяла использовать больше «грязной» прижимной силы – благодаря мощности не было необходимости в очень эффективной машине. Команда неизбежно пришла к Святому Граалю – не только к мощному двигателю, но и к отличному болиду. Если есть эти две составляющие, а также великолепный гонщик, получается эра доминирования, которая продолжалась из-за стабильности регламента.
Хочется верить, что в следующем году за титул сразятся три команды. Как бы ни был силён Макс [Ферстаппен], мы оказались там, где оказались на заключительных стадиях сезона, а они станут основой для старта следующего года. Мне кажется, что положение куда более плотное, чем в начале [2022] года», — цитирует Култхарда Mirror.
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