Роберт Шварцман показал фото с тестов болида IndyCar

Российский гонщик, тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото с частных тестов авто IndyCar и поблагодарив организацию «Чип Ганасси Рейсинг».



«Спасибо «Чип Ганасси Рейсинг» за этот классный опыт пилотирования авто IndyCar. Было очень весело кататься по трассе Sebring и работать с командой», — написал Шварцман.

Фото: Из личного архива Роберта Шварцмана

Напомним, на тестах Роберт был быстрейшим. Шварцман проехал неофициальный лучший круг за 52,539 секунды. Россиянин опередил Стинга Рэя Робба из «Дэйл Койн Рейсинг» (52,584 с), пилота HMD Motorsports Indy NXT и пилота по развитию «Чип Ганасси Рейсинг» Киффина Симпсона (52,905 с), а также заводского пилота «Пенске» Дэйна Кэмерона на Chevy (53,364 с).