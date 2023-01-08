Джордж Расселл объяснил, почему увеличение веса плохо сказывается на болидах Ф-1

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о весе нынешних болидов Формулы-1, существенно возросшем за последние годы.

«Вес является большой проблемой, он исключительный. На данный момент поведение машин на низких скоростях оставляет желать лучшего. Мы продолжаем делать машины безопасней, но очевидно, что чем они тяжелее, тем больше столкновение напоминает крушение автобуса.

Вы получите большие изменения при ударе, если будете находиться в болиде весом более 800 кг, а в начале гонки около 900 кг, а не в болиде 15-летней давности, весившем 650 кг. Уверен, правильный баланс ищется. Потому что если вы продолжите делать болид тяжелее, то в определённый момент пересечёте черту», – приводит слова Расселла издание Autosport.

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