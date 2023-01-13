«На голову выше». Уиндзор рассказал, в чём Хэмилтон лучше Михаэля Шумахера и Айртона Сенны

Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор высказал мнение, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон превосходит Михаэля Шумахера и Айртону Сенну в борьбе на трассе.



«Я бы сказал, что Льюис ближе к Михаэлю, если ориентироваться на то, как он использует газ, тормоз и руль. На самом деле, как мне кажется, он опережает Михаэля в нескольких важных областях. Полагаю, он немного мягче Михаэля во всех действиях, особенно при торможении. Льюис лучше чувствует педаль тормоза. Вероятно, это чувство у него развито лучше, чем у любого гонщика в истории этого спорта.



Айртон, я считаю, пилотировал довольно прямолинейно, что очень похоже на манеру Льюиса, но, на мой взгляд, у него были проблемы с педалью газа.



Если говорить лишь о борьбе на трассе, думаю, Льюис на голову выше их обоих, ведь он вообще не борется грязно. Хотя он действует жёстко, и иногда всё заканчивается плачевно. Но, собственно говоря, он не делает ничего грязного.

Знаю, многие из вас скажут: «А что насчёт Сильверстоуна и борьбы с Максом Ферстаппеном?» Но тогда мы стали свидетелями борьбы двух парней, которые только что проехали половину круга бок о бок, в дюйме друг от друга. Они вышли из поворота, и Макс немного отстал. Что Льюис должен был делать? Просто оставаться позади? Нет, он решил пойти вправо. Это был амбициозный шаг с его стороны, но Макс должен был это понимать», — приводит слова Уиндзора PlanetF1 со ссылкой на его видео эфир в соцсетях.

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки: