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Никита Мазепин показал фото из тренировочного лагеря

Никита Мазепин показал фото из тренировочного лагеря
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Российский гонщик, бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Снимок был сделан в тренажёрном зале.

«Тренировочный лагерь», — написано на фотографии.

Фото: Из личного архива Никиты Мазепина

Напомним, перед началом прошлого сезона Формулы-1 американская команда «Хаас» приняла решение расторгнуть контракт с российским гонщиком. Также «Хаас» прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является отец Никиты Дмитрий Мазепин. В сезоне-2021 Никита не набрал ни одного очка. Его напарник Мик Шумахер также был без очков. Сейчас Мазепину 23 года.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:

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