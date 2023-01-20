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Роберт Шварцман сделал заявление о предстоящем сезоне

Роберт Шварцман сделал заявление о предстоящем сезоне
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Российский пилот команды «Феррари» Роберт Шварцман разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Для меня большая честь быть резервным пилотом «Феррари» в Формуле-1 и продолжать своё путешествие вместе с семьёй «Феррари». С нетерпением жду возможности, когда приступлю к усердной работе и вернусь за руль машины Формулы-1. Также не терпится начать участвовать в гонках в GT World Challenge Europe вместе с «Феррари», — написал Шварцман.

Напомним, недавно Шварцман официально покинул ряды Академии «Феррари», но при этом оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1.

Гонщика Роберта Шварцмана ткнули тортом в его день рождения:

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