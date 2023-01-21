В «Андретти» сообщили, что уже начали набирать персонал для подготовки к участию в Ф-1
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Бывший пилот Формулы-1 Майкл Андретти рассказал, как гоночная команда «Андретти» готовится к возможному дебюту в главной гоночной серии.
«Андретти» ещё не получили одобрения от Международной автомобильной федерации, но рассчитывают на это в течение ближайших двух месяцев.
«Мы уже проделали большую работу. Наняли многих людей, которые уже работают на нас, над нашим проектом. Мы наняли инженеров на ключевые позиции, у нас уже есть технический директор и скоро будет соответствующее объявление. Думаю, мы на правильном пути», — приводит слова Майкла Андретти GPFans.
Ранее стало известно, что «Андретти» объединились с General Motors с целью прихода в Формулу-1. Гоночный коллектив получит название «Андретти Кадиллак».
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