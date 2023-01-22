Источник: в «Порше» отказались от идеи прихода в Формулу-1

В «Порше» не подали заявку на то, чтобы стать одним из поставщиков силовых установок с 2026 года, сообщает RacingNews365 со ссылкой на ряд собственных источников.
Период подачи заявок уже прошёл, и, по информации издания, в «Порше», вероятнее всего, отказались от идеи присоединиться к Формуле-1 в 2026 году, когда в силу вступит новый моторный регламент.
Кроме того, маловероятно, что подтвердятся слухи о сотрудничестве «Порше» с «Уильямсом». Теоретически компания может ещё уговорить «Ауди» использовать их двигатели.
По ходу прошлого сезона сообщалось, что «Порше» заключит партнёрское соглашение с «Ред Булл», но сделка в итоге была отменена. При этом представители «Порше» неоднократно заявляли, что по-прежнему рассматривают участие в Формуле-1 в качестве приоритетного варианта.
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