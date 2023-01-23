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Ландо Норрис: у меня были переговоры не только с «Ред Булл»

Ландо Норрис: у меня были переговоры не только с «Ред Булл»
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что до продления контракта с нынешней командой контактировал с некоторыми другими гоночными коллективами. Нынешнее соглашение британца с «Маклареном» действует до 2025 года. Его он продлил в феврале прошлого года.

«Для начала хотел бы отметить, что переговоры с «Ред Булл» носили общий характер. Каждый гонщик пытается поговорить со всеми командами. Я подписал такой длительный контракт, так что какое-то время мне не нужно беспокоиться ни о чём.

Но на самом деле у меня были переговоры не только с «Ред Булл». Я контактировал и с другими командами. Каждый [пилот] ведёт такие разговоры. «Макларен» оказался лучшим вариантом для меня. Поэтому сейчас я очень счастлив», — приводит слова Норриса Motorsport.

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