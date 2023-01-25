Чемпион RDS GP Цареградцев заявил, что возьмёт в свою команду двух дебютантов

Действующий чемпион Гран-при Российской Дрифт Серии Аркадий Цареградцев рассказал, что пригласит в свою команду Fail Crew двух дебютантов.

«К новому сезону перестраиваю машину, перестраиваю команду. В 2023 году в RDS GP мы поедем на трёх «зедках», два Nissan 370Z и один Nissan 350Z, и на две трети — я-то останусь — обновится состав. Будет два новых гонщика, перспективных, молодых, и мы постараемся выиграть и личный, и командный зачёт.



Поскольку в команде меняются пилоты, то для новичков мы строим новые хорошие машины, поэтому и переходим на новую платформу. Новых гонщиков мы объявим чуть попозже, но это будут два дебютанта, которые раньше не ехали в RDS GP», — сказал Цареградцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Вершининым.



Ранее Цареградцев объяснил, почему в «Гонке чемпионов» выступил лучше, чем в 2022 году, и дошёл до четвертьфинальной стадии.