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Лэнс Стролл: с нетерпением жду совместной работы с Алонсо

Лэнс Стролл: с нетерпением жду совместной работы с Алонсо
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Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл поделился мнением о новом напарнике в лице двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо. 24-летний Стролл также признался, что с нетерпением ждёт совместной работы с испанским гонщиком.

«Когда просто пилотируешь, но при этом тебя никто не подхлёстывает, мало хорошего. Нужен напарник, показывающий самый высокий уровень. Когда выступаешь лучше партнёра, это значит, что сделал всё возможное. И наоборот.

Когда что-то не получается, непозволительно сидеть на месте где-нибудь в сторонке, сложив ручки. Нужно что-то менять, работать упорнее. Наверное, это и нужно было команде – напарники должны друг на друга наседать. С нетерпением жду совместной работы с Алонсо», – приводит слова Стролла Motorsport.

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