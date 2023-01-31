RaceFans: «Ред Булл» не будет показывать новый болид на презентации 3 февраля

Во время презентации «Ред Булл» покажет не новый автомобиль, а лишь шасси. Об этом информирует RaceFans. Напомним, австрийский гоночный коллектив анонсировал презентацию на 3 февраля. Предполагалось, что «Ред Булл» покажет сам новый автомобиль.
В минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат
График презентаций сезона-2023:
«Хаас» — 31 января;
«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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