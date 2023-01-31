Монтойя рассказал, кого бы он назначил на пост руководителя «Феррари» вместо Вассёра

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что «Феррари» после ухода Маттиа Бинотто должна была назначить на пост руководителя Жана Тодта.

«Мне казалось, что на эту должность будет назначен Жан Тодт. Лично мой выбор пал бы на него. Я не знаю, нужен ли ему самому этот пост, но он тот человек, который выполнял эту работу раньше. К тому же его все уважают. Ему не нужна эта работа, а когда вам не нужна работа и вы не боитесь её потерять, то у вас появляется больше смелости на принятие верных решений», — приводит слова Монтойи Motorsport.

Напомним, новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр.

Раннее Монтойя посоветовал «Андретти» выкупить какую-нибудь из команд Формулы-1, чтобы попасть в чемпионат.