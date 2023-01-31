Руководитель «Альфа Таури»: Цунода должен сделать шаг вперёд
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался об ожиданиях от выступлений японского гонщика команды Юки Цуноды в новом сезоне Формулы-1.
«Юки прогрессировал довольно хорошо, если учесть тот факт, что сезон-2022 был сложным, результаты во многом зависели от машины. Должен сказать, что Цунода серьёзно прибавил в заключительных гонках сезона. Кроме того, он научился давать правильную обратную связь по радио, мы не слышали от него грубых выражений, он сильно выступал в квалификациях.
Цуноде стоит концентрироваться на Формуле-1. Он должен ещё прибавить. У него нет явных слабых мест, он достаточно хорош. Но, чтобы выйти на новой уровень, нужно прибавить во всех аспектах», — приводит слова Тоста GPFans.
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