Де ла Роса: в Формуле-1 сейчас второй золотой век Испании

Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса уверен, что испанский автоспорт переживает расцвет и текущий период можно сравнить с 2005–2006 годами, когда Фернандо Алонсо становился чемпионом мира.



«Если у вас есть гонщик в Формуле-1, то отлично. Если он ещё и побеждает, то потрясающе. А у нас два таких пилота — Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс. Я комментировал много гонок без испанцев, и печальнее ничего не было. Теперь могу комментировать Гран-при с двумя отличными пилотами, которые сражаются за победы. Нужно наслаждаться моментом.



Мы не чемпионы мира, но это второй золотой век испанского автоспорта в Формуле-1. Многие считают, что 2005 и 2006 год невозможно пережить ещё раз, но это сейчас и происходит», — приводит слова испанца GPFans.