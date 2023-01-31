Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Де ла Роса: в Формуле-1 сейчас второй золотой век Испании

Де ла Роса: в Формуле-1 сейчас второй золотой век Испании
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса уверен, что испанский автоспорт переживает расцвет и текущий период можно сравнить с 2005–2006 годами, когда Фернандо Алонсо становился чемпионом мира.

«Если у вас есть гонщик в Формуле-1, то отлично. Если он ещё и побеждает, то потрясающе. А у нас два таких пилота — Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс. Я комментировал много гонок без испанцев, и печальнее ничего не было. Теперь могу комментировать Гран-при с двумя отличными пилотами, которые сражаются за победы. Нужно наслаждаться моментом.

Мы не чемпионы мира, но это второй золотой век испанского автоспорта в Формуле-1. Многие считают, что 2005 и 2006 год невозможно пережить ещё раз, но это сейчас и происходит», — приводит слова испанца GPFans.

Новость по теме
Глава «Астон Мартин»: Феттель — четырёхкратный чемпион, но Алонсо продвинет нас ещё дальше
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023