Льюис Хэмилтон: я не могу смотреть новости

Семикратный чемпион Формулы-1 британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своей борьбе за изменение мира к лучшему.
«Успех так недолговечен: выигрываешь гонку, а потом возвращаешься домой. Это такая интенсивная, стрессовая среда для всех, кто в ней задействован. Ключевым для меня является поиск способов сохранить баланс.
Я борюсь за нечто большее, чем победа в гонке. Я борюсь за то, чтобы изменить мир. Я не могу смотреть новости. Есть люди, которые делают действительно великие вещи, и я хочу быть частью этого всего. Посмотрите, как плохо действуют наши лидеры в правительстве! А нам нужно вдохновлять следующее поколение!» — приводит слова Хэмилтона Crash.net со ссылкой на его выступление в подкасте On Purpose with Jay Shetty.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:
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