В Формуле-1 отреагировали на завершение карьеры главной звездой НФЛ Томом Брэди

В социальных сетях Формулы-1 появилась реакция на завершение карьеры легендарным игроком НФЛ Томом Брэди.



«Один из лучших, кто когда-либо это делал. Поздравляем с невероятной карьерой, Том Брэди. Возможно, теперь мы увидимся на ещё большем количестве гонок Формулы-1», — гласит сообщение пресс-службы Формулы-1 в социальных сетях.



С 2000 по 2019 год Том Брэди защищал цвета «Нью-Ингленд Пэтриотс». С 2020 года он выступал в составе «Тампа-Бэй Бакканирс». Брэди является победителем семи Супербоулов.



Брэди уже объявлял об уходе из спорта 1 февраля 2021 года, но через 40 дней передумал и вернулся. 3 августа 2022 года Тому Брэди исполнилось 45 лет.



Действующим чемпионом НФЛ является «Лос-Анджелес Рэмс».

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