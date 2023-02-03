Презентация команды Формулы-1 «Ред Булл» перед сезоном-2023. Онлайн-видеотрансляция

Сегодня, 3 февраля, команда Формулы-1 «Ред Булл» проведёт презентацию своего автомобиля. Онлайн-видеотрансляция мероприятия начнётся в 16:30 мск. Увидеть её можно будет на официальном канале гоночного коллектива в YouTube.
Видео можно посмотреть на канале Oracle Red Bull Racing в YouTube.
Презентация состоится в Нью-Йорке. Пока не ясно, что именно будет демонстрировать австрийская команда. Предполагается, что вряд ли в США она привезла новый автомобиль. Возможно, помимо прочего, будет анонсировано партнёрство с американской автомобилестроительной компанией «Форд».
В минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат.
Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:
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