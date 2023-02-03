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«Форд» объявил о возвращении в Формулу-1

«Форд» объявил о возвращении в Формулу-1
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Американская автомобилестроительная компания «Форд» анонсировала планы по производству силовых установок для Формулы-1 к 2026 году. Об этом информирует пресс-служба «Форда». Примечательно, что пока в американской компании не стали называть команду-партнёра. Предполагается, что ею должна стать «Ред Булл».

«Это начало новой и захватывающей главы в автоспортивной истории «Форда», которая началась, когда мой прадед выиграл гонку, что в итоге помогло основать нашу компанию. «Форд» возвращается на вершину спорта, поддерживая давние традиции в области инноваций, устойчивости и электрических технологий на одной из самых заметных площадок в мире», — сказал исполнительный президент компании Билл Форд.

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