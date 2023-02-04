Перес высказался о запрете ФИА на политические высказывания пилотам
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал позицию Международной автомобильной федерации (ФИА), которая запрещает гонщикам несогласованные политические высказывания.
«У всех нас разные взгляды, разные религиозные убеждения. Я понимаю политический аспект, но у всех должна быть свобода выражения. Я считаю, в этом виде спорта нужно выражать себя. Есть молодые гонщики, которым пока трудно понять, что можно говорить, а что нет. Это неправильно, но мы будем это обсуждать», — приводит слова Переса Daily Express.
Ранее ряд других пилотов также раскритиковали решение ФИА ограничить несогласованные политические высказывания. В частности, об этом высказался и четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.
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