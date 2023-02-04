Перес высказался о запрете ФИА на политические высказывания пилотам

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал позицию Международной автомобильной федерации (ФИА), которая запрещает гонщикам несогласованные политические высказывания.



«У всех нас разные взгляды, разные религиозные убеждения. Я понимаю политический аспект, но у всех должна быть свобода выражения. Я считаю, в этом виде спорта нужно выражать себя. Есть молодые гонщики, которым пока трудно понять, что можно говорить, а что нет. Это неправильно, но мы будем это обсуждать», — приводит слова Переса Daily Express.



Ранее ряд других пилотов также раскритиковали решение ФИА ограничить несогласованные политические высказывания. В частности, об этом высказался и четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

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