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Риккардо: после увольнения из «Макларена» меня охватила паника

Риккардо: после увольнения из «Макларена» меня охватила паника
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Третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о своих эмоциях после увольнения из «Макларена».

«В самом начале у меня на столе не было варианта с «Ред Булл». Думаю, скачала у меня была паника. Возникали вопросы, что мне делать дальше. Это нормально, когда вы не готовы к чему-то и ситуация застаёт вас врасплох. Я бы не сказал, что взбесился, но, думаю, я был немного разозлён.

В течение месяца я разговаривал с другими командами, но в глубине души понимал, что эти варианты ни к чему не приведут. Я подумал о том, действительно ли хочу просто остаться в пелотоне? И когда я смог себе ответить честно, то понял, что хочу отдохнуть сезон. Так что «Ред Булл» — подходящее для меня место», — приводит слова Риккардо PLanetF1.

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