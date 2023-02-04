Риккардо: после увольнения из «Макларена» меня охватила паника
Поделиться
Третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о своих эмоциях после увольнения из «Макларена».
«В самом начале у меня на столе не было варианта с «Ред Булл». Думаю, скачала у меня была паника. Возникали вопросы, что мне делать дальше. Это нормально, когда вы не готовы к чему-то и ситуация застаёт вас врасплох. Я бы не сказал, что взбесился, но, думаю, я был немного разозлён.
В течение месяца я разговаривал с другими командами, но в глубине души понимал, что эти варианты ни к чему не приведут. Я подумал о том, действительно ли хочу просто остаться в пелотоне? И когда я смог себе ответить честно, то понял, что хочу отдохнуть сезон. Так что «Ред Булл» — подходящее для меня место», — приводит слова Риккардо PLanetF1.
Новость по темеПерес: неважно, в команде Риккардо или нет
Комментарии
- 4 февраля 2023
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
20:56
-
20:03
-
19:57
-
18:59
-
18:53
-
17:52
-
17:46
-
16:19
-
15:16
-
14:13
-
13:35
-
13:02
-
12:42
-
11:41
-
10:55
-
09:56
-
09:18
-
00:52
-
00:52
- 3 февраля 2023
-
23:43
-
21:59
-
21:50
-
20:51
-
20:23
-
18:56
-
18:32
-
18:25
-
17:56
-
17:53
-
17:48
-
17:25
-
17:15
Партнерский контент