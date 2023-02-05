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«Необходим компромисс». Серхио Перес — о взаимодействии с Максом Ферстаппеном

«Необходим компромисс». Серхио Перес — о взаимодействии с Максом Ферстаппеном
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что при взаимодействии с Максом Ферстаппеном в австрийской команде каждый из пилотов должен ставить коллектив на первое место.

«Я и Макс должны работать вместе, и одновременно мы хотим принести команде титул. Именно поэтому необходим компромисс, а команда должна быть на первом месте всегда», – цитирует Переса PlanetF1.

Напомним, на презентации нового болида 3 февраля «Ред Булл» также объявил о соглашении с «Фордом», которое вступит в силу с 2026 года. Позже 33-летний пилот высказался о присутствии в команде третьего пилота Даниэля Риккардо и возможной их конкуренции за место в составе коллектива.

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