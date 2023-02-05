Кристиан Хорнер: не хотим, чтобы кучка роботов без своего мнения участвовала в гонках

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о решении Международной автомобильной федерации (ФИА) запретить гонщикам делать несогласованные политические заявления.



«В «Ред Булл» мы не ограничиваем наших пилотов в их свободе слова или в возможности высказывать своё мнение, так как у них есть на это право. Скорее, тут вопрос баланса. В мире, в котором мы живём, у каждого есть право голоса, и его нельзя подавлять. Мы не хотим, чтобы кучка роботов без своего мнения участвовала в гонках», – приводит слова Хорнера PlanetF1.



Ранее четырёхкратный чемпион мира, бывший пилот «Ред Булл» и «Феррари» Себастьян Феттель высказался о решении Международной автомобильной федерации запретить гонщикам делать несогласованные политические заявления.

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