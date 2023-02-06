Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр: буду драться с Тото Вольфом как чёрт, на трассе и за её пределами

Вассёр: буду драться с Тото Вольфом как чёрт, на трассе и за её пределами
Комментарии

Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о взаимоотношениях со своим коллегой Тото Вольфом, который занимает аналогичную должность в «Мерседесе». Вассёр признался, что оба хорошо относятся друг к другу.

«Думаю, в целом это преимущество, однако мы должны помнить об интересах команд. Полагаю, мы будем бороться на трассе, будем бороться со стюардами. Таковы правила игры. Но всё-таки можно назвать преимуществом, когда между двумя командами хорошие отношения.

У меня также хорошие отношения с парой других коллег. Это всегда плюс. Но всегда нужно быть готовым к возможности полностью порвать эту дружбу. Можете быть уверены, что я буду драться с Тото как чёрт — на трассе и за её пределами!» — приводит слова Вассёра Autosport.

В «Феррари» впервые завели мотор на новой машине:

Новость по теме
Боттас: только в свой последний год в «Мерседесе» я признал, что Хэмилтон был лучшим
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023