Вассёр: буду драться с Тото Вольфом как чёрт, на трассе и за её пределами

Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о взаимоотношениях со своим коллегой Тото Вольфом, который занимает аналогичную должность в «Мерседесе». Вассёр признался, что оба хорошо относятся друг к другу.
«Думаю, в целом это преимущество, однако мы должны помнить об интересах команд. Полагаю, мы будем бороться на трассе, будем бороться со стюардами. Таковы правила игры. Но всё-таки можно назвать преимуществом, когда между двумя командами хорошие отношения.
У меня также хорошие отношения с парой других коллег. Это всегда плюс. Но всегда нужно быть готовым к возможности полностью порвать эту дружбу. Можете быть уверены, что я буду драться с Тото как чёрт — на трассе и за её пределами!» — приводит слова Вассёра Autosport.
В «Феррари» впервые завели мотор на новой машине:
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