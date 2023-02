«Это деликатная область». Албон — о запрете ФИА на политические высказывания пилотам

Пилот «Уильямса», британец Александер Албон высказался о решении Международной автомобильной федерации (ФИА) запретить гонщикам делать несогласованные политические заявления.



«Политика и выражение своей позиции – это весьма деликатная область. Мы поддерживали инициативу We Race As One. Нам нужна ясность в этом вопросе, и, надеюсь, это будет сделано. Мы обеспокоены сложившейся ситуацией. Знаю, что Формула-1 и ФИА пытаются найти компромисс, прийти к единому мнению, но сейчас довольно запутанная ситуация», – приводит слова Албона BBC.



Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер раскритиковал ФИА за запрет на политические высказывания пилотам, добавив, что «мы не хотим, чтобы кучка роботов без своего мнения участвовала в гонках». С заявлением также выступил четырёхкратный чемпион мира, бывший пилот «Ред Булл» и «Феррари» Себастьян Феттель.

