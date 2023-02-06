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Источник: новое шасси «Феррари» станет легче на 2–3 кг

Источник: новое шасси «Феррари» станет легче на 2–3 кг
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Шасси нового болида «Феррари», который впервые будет представлен в середине февраля, облегчили от 2 до 3 кг, сообщает издание Formula1a.uno. При этом стоит отметить, что суммарная масса машины, вопреки ожиданиям, останется неизменной.

Ранее стало известно, что новая машина «Феррари», на данный момент известная как проект 675, будет с большой долей вероятности называться SF23, где номер является отсылкой к году производства.

Напомним, презентация нового болида «Феррари» состоится 14 февраля, начало – в 13:25 мск.

График презентаций сезона-2023:
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

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