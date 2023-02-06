«Астон Мартин» и «Макларен» анонсировали презентации новых болидов

Команды Формулы-1 «Астон Мартин» и «Макларен» сделали анонс презентаций своих новых болидов, которые состоятся 13 февраля.

Мероприятие от «Макларена» состоится в 20:00 по московскому времени, презентация «Астон Мартин» – в 22:00 мск.

Напомним, в минувшем чемпионате «Макларен» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 159 очков и отстав на 14 баллов от «Альпин». В предстоящем сезоне команду представят британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри.

«Астон Мартин» занял в минувшем чемпионате седьмое место, набрав 55 очков. В предстоящем сезоне команду представят двукратный чемпион, испанец Фернандо Алонсо, и канадец Лэнс Стролл.

Ранее стало известно возможное имя нового болида «Феррари».

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Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»: