«Астон Мартин» и «Макларен» анонсировали презентации новых болидов

Команды Формулы-1 «Астон Мартин» и «Макларен» сделали анонс презентаций своих новых болидов, которые состоятся 13 февраля.
Мероприятие от «Макларена» состоится в 20:00 по московскому времени, презентация «Астон Мартин» – в 22:00 мск.
Напомним, в минувшем чемпионате «Макларен» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 159 очков и отстав на 14 баллов от «Альпин». В предстоящем сезоне команду представят британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри.
«Астон Мартин» занял в минувшем чемпионате седьмое место, набрав 55 очков. В предстоящем сезоне команду представят двукратный чемпион, испанец Фернандо Алонсо, и канадец Лэнс Стролл.
Ранее стало известно возможное имя нового болида «Феррари».
Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»:
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