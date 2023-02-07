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Никита Мазепин тренируется вместе с Chat GPT. Фото

Никита Мазепин тренируется вместе с Chat GPT. Фото
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Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, что проводит тренировки, пользуясь помощью универсального чат-бота ChatGPT

«Набираю форму перед соревнованием. Я перепробовал все. Даже обратился к Chat GPT за советом!» — написал Мазепин.

Напомним, ранее стало известно, что Никита выступит в чемпионате Азиатской серии Ле-Ман в качестве нейтрального атлета. Мазепин будет выступать в составе команды 99 Racing в классе LMP2.

В 2021 году Мазепин выступал в американской команде Формулы-1 «Хаас», которая расторгла с ним контракт перед предыдущим сезоном. Поводом стала напрядённая ситуация на мировой арене из-за положения дел вокруг Украины.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:

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