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Валттери Боттас оценил новую ливрею «Альфа Ромео»

Валттери Боттас оценил новую ливрею «Альфа Ромео»
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Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился впечатлениями от нового болида команды. Его «Альфа Ромео» представила сегодня, 7 февраля. Автомобиль получил чёрно-красную ливрею и будет называться С43.

«С43 наконец-то здесь, и мне не терпится вывести болид на трассу. Мне очень нравится наша новая ливрея, думаю, она потрясающая и представляет собой отличное развитие в сравнении с прошлогодней. Это был очень интересный первый сезон с командой, мы вместе смогли добиться солидного прогресса, и теперь у нас есть только одно направление — вверх, мы можем становиться лучше.

Очевидно, что нам всё ещё есть над чем работать и что улучшать, но я уверен, что у нас есть всё необходимое, чтобы добиться более высоких результатов в этом году. Я не могу дождаться момента возвращения к гонкам, я полностью заряжен и горю желанием начать новый сезон», — приводит слова Боттаса пресс-служба команды.

Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:

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