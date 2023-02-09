Мазепин показал свой шлем для выступлений в Азиатской серии Ле-Ман

Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин опубликовал в социальных сетях фотографию шлема, в котором будет выступать в чемпионате Азиатской серии Ле-Ман.

Шлем Никиты Мазепина Фото: Личный архив Никиты Мазепина

Напомним, ранее пресс-служба соревнований сообщила, что Мазепин будет выступать в качестве нейтрального атлета. Российский гонщик представляет команду 99 Racing в классе LMP2.



Сезон-2023 Азиатской серии Ле-Ман включает в себя четыре четырёхчасовые гонки, которые проходят на двух трассах — Дубай и Абу-Даби. Первые две гонки состоятся 11 и 12 февраля в Дубае, а в следующий уикенд (18 и 19 февраля) соревнования завершатся двумя гонками в Абу-Даби.



В 2021 году Никита Мазепин выступал в Формуле-1 за американскую команду «Хаас», но перед началом сезона-2022 с российским гонщиком был расторгнут контракт и его заменил датчанин Кевин Магнуссен.