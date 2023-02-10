Никита Мазепин окончательно лишился напарника и ждёт нового

Испанский гонщик Феликс Портейро не сможет принять участие в Азиатской серии Ле-Ман, информирует Endurance-Info. Портейро должен был выступать в командае 99 Racing, за которую выступает также бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин.



Ранее Феликса лишили «бронзового» статуса Международной автомобильной федерации (ФИА), что и не позволяло ему выступить в соревнованиях. Сперва испанец получил «бронзовый» статус ФИА, но многие конкуренты посчитали это несправедливым, так как Портейро прежде имел «платиновый» статус, хотя и не выступал в соревнованиях с 2012 года. В результате ФИА пересмотрела его статус, повысив его до «серебряного». Команда подала протест, но он не увенчался успехом. Сейчас 99 Racing будет искать нового пилота.

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