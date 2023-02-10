Напарник Мазепина сделал заявление из-за невозможности выступить в Азиатской серии Ле-Ман
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Испанский гонщик Феликс Портейро прокомментировал невозможность своего участия в Азиатской серии Ле-Ман. Портейро должен был выступать в команде 99 Racing, членом которой также является бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин.
«Да, я выбываю. Сейчас я расстроен, ведь они так долго не могли принять решение. То, что произошло, несправедливо по отношению ко мне и к команде», — приводит слова Портейро издание Daily Sports Car.
Напомним, Портейро лишили «бронзового» статуса Международной автомобильной федерации (ФИА), повысив его до «серебряного», что сделало невозможным его участие в Азиатской серии Ле-Ман.
Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин показал, как тренирует шею:
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