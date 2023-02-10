Названы взносы, которые получает Ф-1 от организаторов Гран-при. Азербайджан лидирует

Голландская редакция издания RacingNews365 в результате консультаций с внутренними источниками, а также с командами «Королевских гонок» и организаторами, Гран-при, представила данные о взносах, которые «Формула-1» получает за право проведения этапов. В общей сложности чемпионат зарабатывает за счёт взносов $711 миллионов в год.



Больше всего в настоящий момент выплачивают организаторы Гран-при Азербайджана – $57 млн. Немного меньше платят организаторы Гран-при Саудовской Аравии и Катара – по $ 55 млн.



Особое место занимают этапы в США. Формула-1 работает над проведением Гран-при Майами и Лас-Вегасе сообща с организаторами и берёт часть расходов на себя.



Взносы Формуле-1 от организаторов за проведение Гран-при:

Гран-при Бахрейна – $52 млн – контракт до 2036 года

Гран-при Саудовской Аравии – 55 млн – 2030 год

Гран-при Австралии – 37 млн – 2035 год

Гран-при Азербайджана – 57 млн – 2024 год

Гран-при Майами – совместное проведение – 2031 год

Гран-при Эмилии-Романьи – 21 млн – 2025 год

Гран-при Испании – 25 млн – 2026 год

Гран-при Монако – 20 млн (10+процент от доходов с туризма) – 2025 год

Гран-при Канады – 32 млн – 2029 год

Гран-при Австрии – 25 млн – 2023 (ожидается продление до 2026 года)

Гран-при Великобритании – 25 млн – 2024 год

Гран-при Бельгии – 22 млн – 2023 год

Гран-при Венгрии – 40 млн – 2027 год (самый высокий взнос в Европе)

Гран-при Нидерландов – 32 млн – 2025 год

Гран-при Италии – 25 млн – 2024 год

Гран-при Сингапура – 35 млн – 2028 год

Гран-при Японии – 25 млн – 2024 год

Гран-при Катара – 55 млн – 2032 год

Гран-при США – 30 млн – 2026 год

Гран-при Мексики – 30 млн – 2025 год

Гран-при Бразилии – 25 млн – 2025 год

Гран-при Лас-Вегаса – совместное проведение до 2025 года (ожидается продление до 2032-го)

Гран-при Абу-Даби – 42 млн – 2030 год.