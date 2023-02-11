Экипаж Мазепина стал третьим на первом этапе Азиатской серии Ле-Ман, Гутак выиграл в LMP3

Экипаж команды 99 Racing с российским гонщиком Никитой Мазепиным в составе занял третье место по итогам первой гонки сезона Азиатской серии Ле-Ман, прошедшей в Дубае.



По итогам четырёхчасовой гонки экипаж, состоящий из Мазепина, швейцарца Нила Яни и португальца Гонсалу Гомеша, стал третьим. Победу в общем зачёте гонки и в категории LMP2 одержал экипаж команды Algarve Pro Raing под номером 25 в составе Джона Фалба, Киффина Симпсона и Джеймса Аллена. Второе место по итогам гонки занял экипаж коллектива DKR Engineering в составе Салиха Йолука, Айханкана Гувена и Чарли Иствуда.



В категории LMP3 победу одержал экипаж другого россиянина — Вячеслава Гутака — с Фабьеном Лавренем и Жеромом де Седелером в роли напарников.