Джордж Расселл: Мику Шумахеру нужно наворачивать круги на симуляторе

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл дал совет резервисту немецкой команды Мику Шумахеру.



Шумахер присоединился к «Мерседесу» в межсезонье. До этого гонщик выступал за американский коллектив «Хаас» в качестве боевого пилота, однако стороны не подписали новый контракт.



«Уверен, есть вещи, которым мы можем научиться у Мика. Для него, в свою очередь, было бы полезно посмотреть, как работает команда, как взаимодействуем мы с Льюисом. Это станет полезным опытом. На месте Мика Шумахера я бы упорно трудился здесь, на базе, и старался бы влиться в работу команды. Нам нужна помощь высококвалифицированных гонщиков. Шумахер к ним относится. Ему нужно запереться с симулятором и наматывать круги», — цитирует Расселла GPBlog.

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