Экипаж Мазепина занял шестое место во второй гонке Азиатской серии Ле-Ман

Экипаж команды 99 Racing, состоящий из россиянина Никиты Мазепина, швейцарца Нила Яни и португальца Гонсалу Гомеша, занял шестое место по итогам второй гонки сезона Азиатской серии Ле-Ман, прошедшей в Дубае.

Победу в общем зачёте гонки и в категории LMP2 одержал экипаж команды Inter Europol Competition. В её состав входят Нолан Сигэл, Кристиан Богл и Шарль Крюс. Второе место по итогам гонки занял экипаж коллектива DKR Engineering в составе Салиха Йолука, Айханкана Гувена и Чарли Иствуда.

Напомним, в первой гонке 99 Racing заняла третье место.