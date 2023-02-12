Экипаж Мазепина занял шестое место во второй гонке Азиатской серии Ле-Ман
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Экипаж команды 99 Racing, состоящий из россиянина Никиты Мазепина, швейцарца Нила Яни и португальца Гонсалу Гомеша, занял шестое место по итогам второй гонки сезона Азиатской серии Ле-Ман, прошедшей в Дубае.
Победу в общем зачёте гонки и в категории LMP2 одержал экипаж команды Inter Europol Competition. В её состав входят Нолан Сигэл, Кристиан Богл и Шарль Крюс. Второе место по итогам гонки занял экипаж коллектива DKR Engineering в составе Салиха Йолука, Айханкана Гувена и Чарли Иствуда.
Напомним, в первой гонке 99 Racing заняла третье место.
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