Вассёр: неважно, Леклер или Сайнс будет впереди, главное — чтобы «Феррари» побеждала

Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что для него нет принципиальной разницы в том, кто из пилотов его команды будет лидировать в сезоне-2023.
«Кто окажется выше, Леклер или Сайнс? Меня это не волнует, главное — чтобы команда побеждала. Это цель всей команды. Без сомнения, у нас будут равные условия у обоих пилотов. Посмотрим, что произойдёт в Бахрейне. Но главное для нас — вывести команду на первое место», — сказал Вассёр во время презентации нового болида.
В Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место. Трофей выиграла команда «Ред Булл». Напомним, в 2022-м пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто. Сообщалось, что на такой шаг его побудило недоверие к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр.
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