«Мы пошли по другому пути». Вассёр высказался о презентациях конкурентов «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался по поводу презентации нового болида команды на сезон-2023.

«По сравнению с другими презентациями мы выбрали другой путь. У соперников всё было виртуальное, в режиме онлайн. Я не хочу говорить за других, но сделать подобное мероприятие с болельщиками и гостями — это лучший способ начать сезон», — сказал Фредерик Вассёр на презентации.

В Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место. Трофей выиграла команда «Ред Булл». Напомним, в 2022-м пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто. Сообщалось, что на такой шаг его побудило недоверие к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр.

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1: