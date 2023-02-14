Участники Формулы-1 обсудят повышение взноса для новых команд с нынешних $ 200 млн

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун считает, что сумма взноса в размере $ 200 млн для новых участников Формулы-1 должна быть увеличена. Браун рассчитывает, что этот вопрос рассмотрят на предстоящем заседании комиссии Ф-1.
«Я ещё не общался с представителями других команд, но данная тема точно будет обсуждаться на ближайшем заседании комиссии [Формулы-1]. Мы уже ознакомились с повесткой, там озвучены темы новых участников.
По моему мнению, размер взноса должен определяться Ф-1 и ФИА. Это сумма пятилетней давности, а сейчас Ф-1 в совершенно другом положении. Сейчас команды стоят достаточно много. Это, скорее всего, инвестиция, а не взнос», – приводит слова Брауна RaceFans.
Ранее Зак Браун рассказал о финансовом положении дел «Макларена».
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